Casa organizada: 6 dicas para começar bem o ano 

Você já pensou sobre o impacto que a organização da casa tem na sua saúde mental ? Pesquisas indicam que viver em um ambiente desorganizado pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade. Por outro lado, uma casa organizada promove uma sensação de menos exaustão, contribui para um aumento de produtividade dos moradores e melhora a qualidade de vida, segundo um dos pesquisadores mais conhecidos sobre desorganização, o professor de psicologia da Universidade DePaul de Chicago, Joseph Ferrari em um artigo da National Geographic Brasil .

Além disso, manter tudo no lugar economiza tempo e energia: você sabe exatamente onde estão seus objetos, facilita tarefas e até incentiva encontros mais frequentes com amigos e familiares no conforto do lar. Essa organização também ajuda a criar um ambiente mais acolhedor, transmitindo uma sensação de paz e bem-estar a todos que convivem no espaço.

Por que uma casa desorganizada impacta no bem-estar?

A satisfação após organizar a bagunça da casa ou arrumar um armário de roupas que estava planejando há algum tempo pode causar uma sensação gratificante. Isso acontece porque o caos diário causado pela desorganização afeta os recursos cognitivos à medida que estimulam o cérebro de forma negativa, informa o estudo feito por pesquisadores da Universidade de Connecticut .

Aliado a isso os dados da pesquisa indicaram que o cenário de desorganização dificulta a concentração de quem frequenta o espaço e aumenta o sentimento de angústia e inquietação. E sabe o que é mais curioso? Isso acontece porque, segundo o estudo, o cérebro entende que há assuntos inacabados - o que leva a um impacto negativo no bem-estar da família, criando uma sensação constante de alerta.

Por isso, algumas dicas podem te ajudar a reduzir esta carga e começar o ano com o seu lar da forma que você deseja:

1. Separe o que você realmente usa

Comece fazendo uma triagem em cada cômodo. Avalie roupas, utensílios e objetos decorativos. Doe ou descarte o que não utiliza mais. Por mais que você possa ter algum apego emocional e acredite que vá precisar dos itens em algum momento, isso irá evitar acúmulos desnecessários e ainda vai possibilitar que eles possam ser mais bem aproveitados por outra família.

2. Crie categorias e defina locais fixos

Divida os itens por categorias e estabeleça um lugar para cada um. Por exemplo, os sapatos sempre no armário, os itens de escritório em uma gaveta específica, os produtos de higiene no banheiro, pois reduz o tempo perdido procurando coisas no dia a dia.

Além disso, o método KonMari, popularizado pela especialista em organização Marie Kondo, sugere que categorizar os itens ajuda a refletir sobre sua utilidade e a manter apenas o que é essencial, contribuindo para um ambiente mais funcional. Essa prática também incentiva hábitos de consumo mais conscientes, evitando o acúmulo desnecessário e promovendo um lar mais sustentável.

3. Invista em organizadores práticos

Produtos como caixas transparentes, cestos e separadores de gavetas ajudam a manter tudo no lugar. Eles servirão tanto para roupas íntimas como documentos e papéis da sua casa. Falando em documentação, o método da especialista Marie Kondo também sugere uma separação por categorias.

Nessa ordem, você pode primeiro organizar um espaço para aqueles papéis que exigem uma ação como para contas que precisam ser pagas e exames que devem ser feitos. A segunda etapa é para aqueles que precisam ser guardados para sempre, como é o caso de contratos de financiamento, apólices de seguros, certidão de nascimento e carteiras de vacinação. O último é destinado a documentos que são utilizados de forma recorrente, como receitas, agendas etc.

4. Estabeleça uma rotina de manutenção

Manter uma rotina diária para reorganizar pequenos espaços ajuda a evitar o acúmulo de bagunça e reduz a carga de tarefas maiores. Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que ambientes desorganizados competem pela atenção, aumentando os níveis de estresse. Dedicar entre 10 e 15 minutos por dia para reorganizar pequenos espaços pode criar uma sensação de controle e proporcionar mais tranquilidade durante a semana.

5. Valorize o espaço para receber bem

Uma casa organizada não apenas melhora a funcionalidade do ambiente, mas também cria um espaço mais acolhedor para receber visitas, conforme estudos que sugerem que espaços arrumados geram maior conforto emocional. Com tudo no lugar, fica mais fácil convidar amigos e familiares para momentos especiais sem a preocupação com o estado do ambiente.

6. Decore com funcionalidade

Opte por móveis e objetos que combinem estética e praticidade. Um aparador com gavetas ou bancos com espaço interno, por exemplo, são ótimos aliados, seguindo as orientações da pesquisa feita pela American Society of Interior Designers, que revelou que soluções de design funcional melhoram a experiência dos moradores no ambiente doméstico, facilitando o armazenamento e a organização.

Além disso, prateleiras ou suportes para plantas também podem servir a um propósito duplo, tornando os ambientes visualmente agradáveis e otimizando o uso do espaço.