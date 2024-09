O Ionic 5 elétrico chega ao Brasil em pré-venda. Com dois motores e potência combinada de 325 cv e tração integral, a autonomia do novo crossover Hyundai é de 374 quilômetros pela norma Inmetro. As primeiras unidades têm entrega prevista para novembro. Em versão única, o Hyundai Ionic 5 Signature tem preço inicial sugerido de R$ 394.990.