Por tudo que Inter e Grêmio estavam jogando no último mês, estávamos projetando um clássico com amplo favoritismo para o lado vermelho. Pode ser que esse favoritismo realmente esteja a favor do Inter, mas ele diminuiu após as últimas três rodadas. Essa mudança na projeção é muito mais mérito do Grêmio do que demérito da parte colorada.