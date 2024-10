O Grêmio perdeu a chance de confirmar que seria um dos candidatos a uma das vagas para a Libertadores. Apesar de manter a distância de seis pontos para o Z-4 — o Tricolor tem 35 pontos e o Vitória está com 29 pontos —, a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG na Arena do Galo interrompeu o crescimento recente da equipe. Aravena marcou para o time gaúcho, com Hulk e Deyverson confirmando a vitória dos mineiros.