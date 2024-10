Eu começo dizendo que merecíamos uma melhor sorte nesse bom jogo contra o Galo. Talvez um empate fosse mais justo. Fiquei pistola com a arbitragem que, pra mim, teve dois pesos e duas medidas. Não vi pênalti no Hulk e achei que poderia ter sido conferida a mão do jogador do Galo dentro da área. Além disso, apenas um goleiro — Marchesín — tomou cartão amarelo por cera. Mas enfim, a banca paga e recebe, só que estou cansada de só pagar.