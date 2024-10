O Inter abriu conversas para renovar o patrocinador master. A preferência é pela manutenção com o parceiro de 23 anos, o Banrisul. Entretanto, clube e banco debatem a possibilidade de atualização do vínculo: a marca saindo da parte central da camisa colorada e migrando para outra posição. O assunto é tratado com cautela nos bastidores pela relação e benefícios gerados pela parceria.