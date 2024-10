Agendado para ocorrer na manhã desta quinta-feira (10), o julgamento de Rogel foi adiado por motivos de saúde do auditor relator do processo. Uma nova data será divulgada para que o caso seja apreciado, mas a tendência é que a sessão da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ocorra somente após o Gre-Nal, agendado para 19 de outubro.