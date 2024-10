Uma questão jurídica põe em xeque a presença do zagueiro Rogel no Gre-Nal do dia 19 de outubro. Na manhã desta quinta-feira (10), o uruguaio será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão sofrida no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no final de agosto, no Mineirão.