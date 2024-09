Anthoni brilha e Inter, com um a menos, segura empate com o Cruzeiro

Com um a menos por mais de uma hora e um pênalti contra, não faltou valentia e entrega do Inter para segurar o 0 a 0 com o Cruzeiro, na recuperação de uma das partidas atrasadas do Brasileirão. Anthoni foi o herói da noite, ao salvar a cobrança da penalidade máxima de Kaio Jorge, e garantiu o placar após a expulsão de Rogel ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe permanece na 11ª posição, agora com 29 pontos e ainda devendo três jogos na relação com as 24 rodadas de Brasileirão.