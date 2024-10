A reapresentação colorada, depois de quatro dias de folga, está agendada para quinta-feira (10) à tarde no CT Parque Gigante. Das quatro possibilidades de retornos do departamento médico para o Gre-Nal 443, um jogador deverá ser liberado já na primeira atividade: Bruno Tabata. Os outros três jogadores podem voltar nas próximas sessões antes do clássico.