O Inter é favorito diante do Bragantino nesta quarta-feira (25). O nível de atuação que a equipe do técnico Roger Machado atingiu coloca o time nesta posição contra diversos adversário da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se manter o ritmo que tem utilizado nas últimas partidas, a tendência é que vença os mandantes em Bragança Paulista.