Inter vence o São Paulo de virada e fica a um ponto do G-6 do Brasileirão

A ótima fase do Inter se manteve neste domingo (22). No Morumbi, onde alcançou algumas glórias internacionais, o time saiu atrás, se recuperou e virou sobre o São Paulo pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe de Roger Machado aplicou 3 a 1, gols de Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick, se manteve na oitava posição e fica a um ponto do G-6. Pode entrar no grupo da Libertadores 2025 se ganhar do Bragantino na quarta-feira, na recuperação de uma das partidas adiadas.