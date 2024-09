O 3 a 1 de virada contra o São Paulo, no Morumbi, foi a quarta vitória consecutiva do Inter no Brasileirão. O time comandado por Roger Machado não perde há seis partidas. Autor do segundo gol colorado, Thiago Maia celebrou a vitória deste domingo (22) e o bom momento vivido pela equipe após um ano marcado eliminações e resultados abaixo do esperado.