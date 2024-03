As lesões de Enner Valencia e Lucas Alario fizeram com que a comissão técnica colorada se movimentasse para reforçar o elenco com atletas da base durante os treinamentos da semana. Sem poder contar com os estrangeiros, Ricardo Mathias participou das atividades e pode ser uma novidade entre os relacionados para o confronto da próxima segunda-feira (25) diante do Juventude, no Beira-Rio. Além do garoto da base, Lucca, que já faz parte do elenco principal, tem grandes chances de começar entre os 11 iniciais.