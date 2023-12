A vitória sobre o Corinthians me fez recordar dos melhores momentos do Inter sob o comando de Eduardo Coudet. Diante dos paulistas, o Colorado atuou de forma absoluta mesmo jogando fora de casa. Foi o novo formato de jogo contra o antigo. E no campo ficou bastante claro que aquilo proposto por Coudet é muito melhor na comparação com o que faz Mano Menezes.