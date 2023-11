As Gurias Coloradas são as novas donas do Gauchão Feminino. Depois do vice-campeonato no ano passado, o Inter retomou a hegemonia do Estado neste domingo (26), quando fez prevalecer os dois gols de vantagem construídos na partida do Beira-Rio, e empatou com o Grêmio em 1 a 1 na Arena. Priscila abriu o placar para as visitantes no fim do primeiro tempo e Pati Maldaner, na etapa final, empatou para as donas da casa.