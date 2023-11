As Gurias Coloradas ficaram no 1 a 1 contra as Gurias Gremistas neste domingo (26), na Arena, pelo jogo de volta da final do Gauchão Feminino. No jogo da ida, o Inter havia vencido por 2 a 0. Com isso, as coloradas sagraram-se campeãs do Estado pela quinta vez desde a reabertura do departamento.