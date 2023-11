A Arena do Grêmio estimava receber quatro mil torcedores na final do Gauchão Feminino, neste domingo (26). Porém, o número foi muito maior: 9.315 presentes — cerca de 1,2 mil colorados. A torcida do Inter teve dificuldades para entrar no Estádio e muitos só conseguiram ingressar nas dependências da casa gremista no decorrer do primeiro tempo.