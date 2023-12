Na segunda-feira (11) recebi um e-mail estranho. O leitor colorado reclamou do resultado das eleições e disse que deixaria de ser sócio do clube, por não concordar com os caminhos que as coisas estavam seguindo dentro do Beira-Rio. É direito dele. O fato é que os resultados não estão acontecendo e o sentimento de tristeza faz parte do processo, principalmente para um torcedor acostumado com vitórias.