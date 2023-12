Reeleito presidente do Inter com a vitória sobre Roberto Melo no final de semana, Alessandro Barcellos tem muitos desafios para seu novo mandato. Mas todos eles convergem em atingir o objetivo que está nos pedidos dos colorados: títulos para o próximo triênio. E para formar um time competitivo para alcançar essa meta, a diretoria trabalha com o aumento da capacidade de investimentos para o futebol, que tem entre as estratégias a criação de um fundo que visa arrecadar até R$ 200 milhões. O fundo de investimento, um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado, estará registado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).