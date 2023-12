Depois da vitória, as missões. Reeleito presidente do Inter, Alessandro Barcellos inicia seu novo mandato com quatro atribuições para serem acertadas nos próximos dias. Todas relacionados ao departamento de futebol. Eleito na maior votação da história de um clube brasileiro, o dirigente recebeu 15.994 (53,68%) dos 29.696 votos. Roberto Melo, seu concorrente, obteve 13.531 (45,41%) votos. Este foi o resultado mais apertado em pleitos do clube que contaram com a participação do associado.