Os dois jogos contra Coritiba e América Mineiro derrubaram a autoestima do torcedor colorado. A derrota e o empate foram marcantes por conta do futebol não praticado pelo Inter nesses confrontos. Impossível não ficar desmotivado e preocupado com o futuro do clube nas rodadas restantes dentro do Brasileirão. E mais uma vez, no ano de 2023, temos uma grande incerteza sobre o futuro das coisas pelos lados do Beira-Rio.