Sem Renê lesionado, Dalbert contestado pelas atuações recentes e Nico Hernández como dúvida por dores no joelho direito, Thauan Lara pode voltar a ser alternativa em breve no Inter. O jovem de 19 anos está servindo a Seleção Brasileira na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Em contrapartida, mesmo que tenha perdido espaço recentemente no Colorado, o lateral recebe sondagens de outros clubes.