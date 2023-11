Aos 17 anos, João Dalla Corte teve a oportunidade de estrear no time profissional, atuando por 19 minutos na derrota do Inter para o Coritiba, no último domingo (29), no Beira-Rio. Após a rotina de treinamentos do jovem com os principais atletas, nos últimos meses, a direção colorada oficializou a promoção para o novo camisa 50 colorado.