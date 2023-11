A reapresentação do elenco do Inter, agendada para a tarde desta quinta-feira (2), pode trazer mais más notícias para Eduardo Coudet. Substituídos contra o América-MG, Nico Hernández e Rômulo precisarão ser reavaliados pelo departamento médico e correm o risco de desfalcar a equipe no próximo domingo (5), diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte.