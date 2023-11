Durante o Sala de Redação da última quinta-feira (16), falei que “tá tudo errado no Inter”. Tem muita emoção envolvida nessa fala, e ela é baseada no momento atual do clube. O final de temporada tem incomodado bastante. Não vencemos nada durante o ano, e os jogadores não têm o direito de afrouxar o pé, mesmo sem grandes objetivos após o término da Libertadores.