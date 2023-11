O treino do Inter teve uma boa notícia e uma baixa para o técnico Eduardo Coudet nesta quarta-feira (22). Renê, recuperado de lesão na coxa, foi liberado pelo departamento médico para treinar sem limitações e deve ser o titular da função diante do Bragantino, no domingo (26). Por outro lado, Vitão não treinou com os demais companheiros no gramado do estádio Beira-Rio.