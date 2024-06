O Inter venceu o Tomayapo na noite desta terça-feira (4) e segue vivo na briga por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, mas é preciso ganhar do Delfín no próximo sábado, em Caxias do Sul, para seguir na competição. Dependendo do resultado final, podemos ter pela frente um time argentino ou a altitude de Quito.