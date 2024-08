Enquanto isso, em Brasília

Normal é aquilo que acontece corriqueiramente e sem surpresas. Mas isso não significa que seja certo. Há muito tempo, as relações entre os poderes, em Brasília, enveredaram por um caminho perigoso. O almoço que reuniu os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, representantes do Executivo e os presidentes da Câmara e do Senado, na terça-feira, é o mais recente exemplo de erosão de princípios básicos da democracia. Entre conversas, entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho, foram mais de três horas. Há várias formas de interpretar a expressão “harmônicos e independentes entre si”.