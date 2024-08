O filme sobre gente que, na hora H, faz o que tem de fazer e não fica choramingando 

Por coincidência, enquanto na Serra está ocorrendo o 52º Festival de Cinema de Gramado, nesta quinta-feira (15) estreia em Porto Alegre um filme que conquistou três Kikitos na edição do ano passado. Mais Pesado É o Céu ganhou nas categorias de direção (o cearense Petrus Cariry), fotografia (do próprio cineasta) e montagem (assinada por Petrus com Firmino Holanda). Houve ainda o Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiza Rios. Entra em cartaz no CineBancários, com sessões às 19h.