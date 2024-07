A Temperatura Máxima deste domingo (7), às 12h45min, na RBS TV, exibe Frozen II (2019), 13ª maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 1,45 bilhão. Somando com a arrecadação de Frozen (2013), a renda de US$ 2,73 bilhões torna Elsa a mais rica princesa da Disney. Bem mais abaixo está Bela, que alcançou US$ 1,68 bilhão com o desenho animado de 1991 e versão com atores de A Bela e a Fera, lançada em 2017.