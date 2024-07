"Meu Malvado Favorito 4" parece a trilogia "O Poderoso Chefão"

Tem sessões de pré-estreia nesta quarta-feira (3) e entra em cartaz nos cinemas na quinta (4) Meu Malvado Favorito 4 (Despicable Me 4, 2024), o sexto filme da franquia de animação com a maior arrecadação nas bilheterias. Juntos, os cinco título anteriores — Meu Malvado Favorito (2010), Meu Malvado Favorito 2 (2013), Minions (2015), Meu Malvado Favorito 3 (2017) e Minions 2: A Origem de Gru (2022) — somaram US$ 4,64 bilhões. Esse desempenho comercial supera o dos seis longas Shrek/Gato de Botas (lançados entre 2001 e 2022), que faturaram US$ 4 bilhões; o de Toy Story (cinco entre 1995 e 2022, quando saiu Lightyear), com US$ 3,27 bilhões; e o de A Era do Gelo (cinco produções cinematográficas entre 2002 e 2016), com US$ 3,21 bilhões.