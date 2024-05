Pelo menos para o espectador gaúcho, Planeta dos Macacos: O Reinado (Kingdom of the Planet of the Apes, 2024) poderia ter um aviso de gatilho. Há uma cena capaz de perturbar uma população traumatizada. Ao mesmo tempo, como é característico da saga, o filme que entrou em cartaz nos cinemas na quinta-feira (9) convida a refletir sobre a arrogância humana em relação à natureza e às outras formas de vida na Terra.