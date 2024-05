Ex-ator pornográfico, ex-jogador de futebol americano, ex-deputado federal, ex-galã de novelas da Globo, ex-humorista do A Praça É Nossa... Em vários campos de atuação, Alexandre Frota, 60 anos, equilibrou-se entre a fama e a polêmica. Não poderia ser diferente na enchente que devasta o Rio Grande do Sul.