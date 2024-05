Desde que um cavalo foi filmado no telhado de uma casa em Canoas, na última quarta-feira (8), a imagem viralizou nas redes sociais. O influenciador Felipe Neto então passou a mobilizar esforços para o resgate do animal. Apelidado carinhosamente de "Caramelo", ele foi resgatado na manhã desta quinta-feira (9), com o apoio de pelo menos cinco barcos.