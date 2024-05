Felipe Neto compartilhou com seus seguidores a preparação para o envio de doações para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (8), o youtuber mostrou em suas redes sociais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) prestes a decolar em direção ao Estado, carregando colchões, purificadores de água e mantimentos.