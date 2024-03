Perto de completar 80 anos, no dia 25 de maio, o diretor britânico Frank Oz tem no currículo comédias deliciosas, como A Pequena Loja de Horrores (1986), Os Safados (1988), Será que Ele É? (1997), Os Picaretas (1999). Mulheres Perfeitas (2004) e Morte no Funeral (Death at a Funeral, 2007), que entrou recentemente no menu do Amazon Prime Video.