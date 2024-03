A expressão "sonhei contigo" perde o caráter íntimo e ganha contornos sinistros no filme O Homem dos Sonhos (Dream Scenario, 2023): todo mundo está sonhando com o personagem interpretado por Nicolas Cage, e não raro a fantasia envolve situações de perigo ou terror, às quais o sujeito reage com indiferença — enquanto a plateia pode manifestar apreensão: nem sempre dá para distinguir o que é real do que é onírico.