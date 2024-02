Filho de peixe, peixinho é. A Warner Bros. Pictures acaba de divulgar o primeiro trailer de Os Observadores (The Watchers, 2024), filme escrito e dirigido por Ishana Night Shyamalan, 23 anos, filha do cineasta M. Night Shyamalan, o mesmo de O Sexto Sentido (1999), Sinais (2002), Fragmentado (2016) e Batem à Porta (2023). Baseado no romance homônimo de A.M. Shine, promete altas doses de mistérios, suspense e terror.