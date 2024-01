Como ler hoje uma história em quadrinhos produzida quase 120 anos atrás? É o caso de Little Nemo in Slumberland, obra escrita e desenhada por Winsor McCay que estreou em 15 de outubro de 1905 no jornal estadunidense New York Herald, e que ilustra dois volumes publicados entre 2022 e 2023 pela editora Figura, com 420 HQs traduzidas por Cesar Alcázar (apenas o segundo, que compreende o período de 1910 a 1914, está disponível, por R$ 265).