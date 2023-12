Acaba de entrar no catálogo da MUBI Incompatível com a Vida (2023), filme vencedor do Festival É Tudo Verdade, o que o tornou elegível para o Oscar 2024 de melhor documentário (os semifinalistas serão anunciados pela Academia de Hollwyood no dia 21 de dezembro). O título tem roteiro e direção da paulistana Eliza Capai, ganhadora de dois prêmios paralelos no Festival de Berlim por Espero tua (Re)volta (2019), um retrato do movimento estudantil a partir dos protestos de 2013.