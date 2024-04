O esporte de alto rendimento é um meio difícil, extremamente exigente. E a partir do momento em que entramos nele, devemos estar preparados para todo tipo de demanda que ele nos traz. Isso envolve as viagens das mais variadas durações, a disciplina de abdicar do que gostamos em prol do sonho, as renúncias necessárias, entre outras tantas que podem ser ditas e venho aqui relatando ao longo do ano.