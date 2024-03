Nesse ano olímpico, extremamente exigente tanto fisicamente quanto mentalmente, tento fazer um resgate ao básico, à essência do que é demandado pelo esporte, voltar às origens, a tudo que me fez me apaixonar pelo atletismo e que envolve a vida de atleta. Uma tentativa de me centralizar, manter-me motivado e concentrado em meio às turbulências comuns na busca por vaga para os Jogos de Paris, ainda mais com tantas atribuições que nos são embutidas quando praticamos um esporte de alto rendimento.