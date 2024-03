Nos últimos anos, tenho visto discussões muito acaloradas na internet, assim como vídeos de análises e mesas de debate na TV de comparações de carreiras de jogadores de futebol. Geralmente, são perguntas como "Quem foi maior, ou melhor" ou afirmações como "fulano no auge jogou mais que ciclano" e são debates bem fundamentados com estatísticas, títulos e lances. Mas tem um aspecto que na maioria das vezes é comparado que me causa um certo incômodo. São os "anos de auge" conforme é dito na internet, que nada mais é do que o tempo em que determinado jogador conseguiu performar no mais alto nível — vamos colocar aqui como estar entre os 100 melhores do mundo.