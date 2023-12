Eu, como qualquer atleta, tenho diversas referências esportivas e elas não se limitam só ao atletismo. Acompanho muitos profissionais de variados esportes e tento saber o máximo possível sobre eles. Por estar no esporte há quase 20 anos, é inevitável ouvir histórias, pesquisar e até mesmo trocar experiências com diferentes atletas. Sempre falo aqui na coluna, como precisamos de atletas de referência para que a próxima geração se espelhe e, desta forma, consigamos manter a “roda girando”. Mas, só recentemente, percebi que não havia falado quem é minha grande referência no esporte.