Como venho escrevendo em meus textos, estou em viagem, ainda não voltei para casa (parti no dia 21 de janeiro). Estou em São Paulo há aproximadamente 10 dias, para um período de treinamentos com outro técnico (o “grande” Kiyoshi!) e competição ao final, no domingo (25), para encerrar a minha “tour indoor”. A medida que o final desse período se aproxima, fico refletindo o quanto eu consegui aprender durante esse tempo e fico extremamente satisfeito com isso. A possibilidade de sair do país, treinar e competir é um privilégio que muitos não têm, embora seja muito necessário no atletismo, por isso me sinto abençoado de ter essa oportunidade.