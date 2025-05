Quem é Tyrese Haliburton, eleito o jogador mais superestimado da NBA e que lidera os Pacers na busca pelo título inédito

Em uma eleição realizada com jogadores da NBA , o armador Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, foi eleito o mais superestimado , ou seja, alguém que se atribui um valor maior do que o real. Nos playoffs, entretanto, ele vem provando que essa eleição não vale nada, calando a boca dos votantes.

Os Pacers estão na final da Conferência Leste, após derrotar o Cleveland Cavaliers — favorito na série — por 4 a 1 . Haliburton teve papel fundamental na classificação, com atuações em alto nível e um game winner no segundo duelo.

Principal assistente

Com 25 anos, o armador ganhou notoriedade na última temporada, sendo um dos principais assistentes da NBA. Haliburton chegou na liga em 2020, sendo selecionado no draft pelo Sacramento Kings, na 12ª posição .

Oportunidade desperdiçada

Os principais momentos de Haliburton foram em 2023/2024. Porém, nos playoffs, em que Indiana chegou até a final do Leste, ele foi questionado pelas atuações diante do Boston Celtics. O armador teve chances de matar dois jogos, mas não conseguiu.

Isso fez com que ele fosse eleito o mais superestimado. Entretanto, o "título" vem servindo de motivação para Haliburton, que já foi decisivo contra o Milwaukee Bucks, na primeira rodada, e agora para eliminar os Cavaliers — time de melhor campanha no Leste —, com 31 pontos marcados no último jogo.