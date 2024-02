A seleção brasileira feminina de tênis de mesa foi eliminada nas oitavas do Campeonato Mundial por equipes, que está sendo disputado em Busan, na Coreia do Sul. Após garantir vaga inédita na fase eliminatória do torneio, e vencer a Hungria por 3 a 1, na segunda fase, o Brasil caiu para o time da casa, que venceu o confronto desta quarta (21) por 3 a 1.