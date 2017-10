Como fui de carro, estacionei em uma garagem da Rua Coronel Genuíno, em frente à praça, onde paguei R$ 18 por quase três horas. Dei uma olhadinha nas poucas banquinhas da praça e, como a chuva apertou, fui me abrigar nas marquises e nos toldos da Marechal Floriano. Acabei entrando para um expresso no Café Bistrô do Caminho (no número 766), que está ali há nada menos do que nove anos, mas eu não conhecia. É recheado de objetos antigos e da simpatia do Alex Ribas, que fez o cafezinho parecer um acontecimento. Segui o périplo pensando no cardápio que ele ofereceria no almoço...