Prefeito reeleito de Gravataí recebe medalha na Assembleia Legislativa

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon , recebeu nesta sexta-feira (6) a Medalha do Mérito Farroupilha , por proposição do deputado Dimas Costa (PSD). Dimas era cotado para concorrer a prefeito, mas abriu mão em favor de Zaffalon. A solenidade ocorreu na Assembleia Legislativa.

Zaffalon foi reeleito com 51,17% dos votos válidos, na disputa contra os ex-prefeitos Marco Alba (MDB) e Daniel Bordignon (PT). Para o segundo mandato, o tucano quer melhorar os índices da educação e alavancar as parcerias público-privadas em Gravataí. Uma das concessões previstas é do transporte público, sob a justificativa da sustentabilidade econômica do sistema.